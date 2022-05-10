شكرا لقرائتكم خبر عن "إوعى ترميها".. أجنحة الدواجن غنية بالبروتين والفيتامينات وتحسن المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إنه لا صحة لما يتداوله الكثير بشأن تجنب تناول أجنحة الدواجن باعتبارها مكان حقن الدواجن، مشيرة إلى أنه لا يوجد مكان للحقن فى منطقة الأجنحه لفراخ التسمين، بينما الحقن يكون فى عضلة الفخذ أو الصدر فى الدواجن، فضلا عن عدم وجود حقن بالهرمونات، لافته إلى أن معدل تناول الأجنحة هو من مرة إلى مرتين فى الأسبوع، حيث يوجد فى الجناح ما يكفى من اللحم لطهى مرق أو وجبة كاملة.

وأوضحت سالى، لليوم السابع، أن الفراخ فى حال استكمالها دورة التسمين توصل لأوزان عالية بسبب الصفات الوراثية المحسنة والتغذية السليمة والرعاية البيطرية الصحيحة، والذى يؤدى بدوره إلى زياده معدل النمو وكفاءة إنتاجيه اللحم ، مشيرة إلى أن أجنحة الدواجن تحتوى على مستويات عالية من البروتين وكميات مرتفعة من الفيتامينات A و E و D و K ومجموعة كبيرة من المعادن المهمة، مثل: الحديد والكالسيوم.





وأشارت إلى أن لأجنحة الدواجن العديد من الفوائد، هى:1- لها تأثير علاجي على مرض النقرس والتهاب المفاصل والسكري.

2- يوصى باستخدامها فى التغذية العلاجية لتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

3- تساعد على أن يتعافى الجسم من الإصابات والكسور والعمليات الجراحية.

4- تساعد فى علاج الاكتئاب والتهاب الأعصاب والاضطرابات العصبية.

5- تزيد من الهيموجلوبين فى الدم.

6- تشارك في تكوين خلايا جديدة.

7- ترفع مستوى المناعة.

8- تحسن حالة الجلد والشعر والأظافر.

9- تساعد فى الوقايه من السرطان.

10- تحسن الوظيفة الإنجابية.

11- تنظم مستويات السكر فى الدم.