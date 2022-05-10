شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة مصرع وإصابة 5 فتيات فى حادث مروع على طريق "دمياط - بورسعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365”، علي فيديو لإحدي كاميرات المراقبة أمام موقع حادث سير بورسعيد الذي نتج عنه مصرع فتاة في العقد الثاني من عمرها وإصابة 4 آخريات بإصابات بالغة ما بين نزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة.

لقيت فتاة مصرعها بينما أصيب 4 فتيات أخريات، اليوم الثلاثاء، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق "بورسعيد - دمياط" أمام مطار الجميل.

تلقي الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور المركزي، بوصول علياء ياسر عامر 16 سنه، نورا محمود مزروع 16 سنة، هالة السيد أبو سعدة 16 سنة، جني تيسير مرزوق 17 سنه، حالتهن غير مستقرة ومصابين بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة.

كما وصلت رانا عمر شرف - جثة هامدة، وتم وضعها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقوم الأطقم الطبية داخل مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، بتقديمات الاسعافات اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية بشأن الحالات الأربعة المصابة.

ويقوم رجال المباحث ومرور بورسعيد، بمعاينة مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.