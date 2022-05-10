شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه باستثناء مستلزمات الإنتاج من إجراءات الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

كما وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".



التنسيقية تعلن قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطنى التنسيقية تعلن قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطنى

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكافة أطياف المجتمع وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية الذى كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية.

وتؤكد التنسيقية على قبولها الدعوة وبدء العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية جديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.



حركة 6 أبريل ترحب بالدعوة لحوار وطنى جامع.. وتؤكد: نسعى لمستقبل يسع الجميع حركة 6 أبريل ترحب بالدعوة لحوار وطنى جامع.. وتؤكد: نسعى لمستقبل يسع الجميع

رحبت حركة 6 أبريل بالدعوة الرئاسية لإجراء حوار وطنى جامع، وقالت إنها تنتظر وتسعى إلى مستقبل يشمل ويسع الجميع، يسود فيه السلام المجتمعي وتقبل الآخر.

وقالت الحركة فى بيان: "في ظل دعوة مؤسسة الرئاسة لحوار وطني جامع يرجى منه رأب الصدع و تصحيح المسار في خطوة كانت منتظرة شعارها " الوطن يتسع للجميع"، و"الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، نثمن كثيرا مبادرات الحوار الوطني الآخيرة، كما دعمنا من قبل مبادرة إطلاق سراح العديد من الزملاء والناشطين السياسين بعد إفطار الأسرة المصرية، وهو ما أثلج صدور العشرات من العائلات المصرية، آملين في إطلاق سراح المزيد والمزيد من المسجونين على ذمة قضايا ذات أساس سياسي، واستمرار القرارات الايجابية في إطار عملية بناء الثقة بين السلطة الحاكمة وقوى المعارضة المصرية على اختلاف تصنيفاتهم و توجهاتهم".

وأضافت الحركة: ننظر ونسعى إلى مستقبل يشمل ويسع الجميع، يسود فيه السلام المجتمعي وتقبل الآخر، يرأب فيه الصدع ويجبر فيه الضرر من أجل مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر، وننتظر خارطة الطريق المقترحة لعملية الحوار الوطنى من أجل أن يكون الحوار مثمر ودائم ومستمر".



رئيس الحكومة الليبية يرحب بالبيان الصادر عن وزيرى خارجية مصر والمغرب رئيس الحكومة الليبية يرحب بالبيان الصادر عن وزيرى خارجية مصر والمغرب

رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الثلاثاء، بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمملكة المغربية، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، كما نتطلع إلى المزيد من البيانات الداعمة اقليمياً ودولياً.

وأشار "باشاغا" في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إلى تمكن الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا بالتشاور مع عدة أطراف من الوصول إلى اتفاق ليبي /ليبي وهو ما يجب أن البناء عليه في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى حماية ثروات وموارد البلاد.

كان سامح شكري وزير الخارجية قد قام بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، أمس الاثنين، أجرى خلالها، مباحثات معمقة مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.



وزير البترول: احتياطى المنتجات البترولية مطمئن رغم التحديات الاقتصادية العالمية وزير البترول: احتياطى المنتجات البترولية مطمئن رغم التحديات الاقتصادية العالمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أنه يحرص على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء المعنيين؛ للاطمئنان على الأرصدة والاحتياطات من السلع خاصة الاستراتيجية، وأن لقاء اليوم يأتي للوقوف على مدى توافر السلع والمنتجات البترولية وأرصدتها الاستراتيجية.

من جانبه، أكد وزير البترول أن الاحتياطيات من جميع المنتجات البترولية مُطمئنة، ولا يوجد لدينا نقص في أي منها، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وخلال اللقاء، عرض المهندس طارق الملا موقف المشروع القومي لاستخدام الغاز الطبيعي في المنازل وكذا استخدامه كوقود للسيارات، موضحا أن قطاع البترول نجح في تحقيق طفرة في استخدامات الغاز الطبيعي خلال السنوات الـ 8 الماضية، حيث إن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي على مدار 42 عاما قد تحقق في آخر 8 سنوات فقط، فقد تم توصيل أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمضاعفة الجهود للتوسع في الخدمة، ويتم حالياً توصيل 1.2 مليون وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعي ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13.3 مليون وحدة سكنية، حالياً على مستوى الجمهورية.



الصحة: تسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن فى التأمين الصحى الشامل حتى الآن الصحة: تسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن فى التأمين الصحى الشامل حتى الآن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، إنه تم تسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن مصري بمحافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان".

وأضاف الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على الأدوات الرقابية المقدمة من المواطنين: "52 مستشفى يتم تطويرها، أو تم تطويرها بالفعل، وتم تسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن، فى محافظات المرحلة الأولى، والتكلفة حتى الآن نحو 52 مليار جنيه".

وتباع القائم بعمل وزير الصحة: "بالنسبة للى بيتكلم عن الموازنات، أقول إن موازنات الصحة زادت بنسبة 350% منذ 2014 حتى الآن، ووصلت إلى نحو 138 مليار جنيه".

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يستفيد منها أكثر من 55 مليون مواطن، وتشمل 24 مستشفى و1119 وحدة رعاية صحية، وإنشاء وحدات إسعاف، وتكلفة 27 مليار جنيه".



إصابات بالرصاص الحى والمطاطى خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى نابلس إصابات بالرصاص الحى والمطاطى خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى نابلس

أصيب فلسطينى بالرصاص الحى، و13 آخرين بالرصاص المطاطى، فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى أثناء اقتحامها قبر يوسف شرق نابلس شمالى الضفة الغربية صباح اليوم، الثلاثاء.

وقال الهلال الأحمر الفلسطينى - في بيان - إن مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن، و13 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالوجه.

وأضاف أن 27 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، فيما جرى إخلاء مريض من منزله في المنطقة.

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا قبر يوسف وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، واندلعت مواجهات في المنطقة.



القومية للأنفاق: تشغيل مترو العتبة - الكيت كات للجمهور منتصف يوليو القومية للأنفاق: تشغيل مترو العتبة - الكيت كات للجمهور منتصف يوليو

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط إنهاء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت بطول 4 كم و4 محطات نفقية وتشغيله للجمهور منتصف يوليو المقبل، حيث تضم محطات ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى بالزمالك والكيت كات.

والمشروع يشمل 4 محطات من العتبة حتى الكيت كات تمثل الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو فيما تتضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث جزء ثان ممتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج بطول 6.6 كم ومخطط إنهاء تنفيذه نهاية 2022 بعد التأخيرات التي شهدها المشروع، وجزء ثالث ينطلق من الكيتكات حتى جامعة القاهرة ومخطط إنهاء تنفيذه فى إبريل 2023، حيث تربط هذه المرحلة مع الخط الأول للمترو فى محطة ماسبيرو ومع الخط الثانى فى محطة جامعة القاهرة ومع الخط الرابع فى محطة روض الفرج.

والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ إجمالى طولها 17.7 كم، وتشمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.



السجن 15 عاما لـ3 متهمين و5سنوات لـ2 بقضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكترونى السجن 15 عاما لـ3 متهمين و5سنوات لـ2 بقضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكترونى

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران وأمانة سر المحمدى الباجورى، بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بـالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

كانت المحكمة قد استمعت لأقوال الطبيبة الشرعية والعميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بناء على طلب دفاع المتهمين الـ 5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكتروني.

ووجه دفاع المتهم الرئيس فى القضية بعض الأسئلة للطبيبة الشرعية واجابت عليها وفقاً لما ورد بالتقرير ، كما وجه دفاع المتهم أسئلة لضباط المباحث مجريا الضبط والتحريات وايدا ما جاء فى اقوالهما فى تحقيقات النيابة العامة.

كما استمعت المحكمة إلى الباحث الاجتماعى لسماع أقواله فيما ورد بالبحث الاجتماعى الذى أجراه فى القضية.



الأرصاد: طقس مستقر حتى الخميس والأجواء تسمح بارتداء الملابس الصيفية الأرصاد: طقس مستقر حتى الخميس والأجواء تسمح بارتداء الملابس الصيفية

كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المراكز الاعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تصل 3 درجات، لافته إلى أن هذا الانخفاض يستمر حتى الخميس المقبل لتتراوح العظمى بالقاهرة بين 29 و30 درجة.

وأضافت عضو المراكز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الأجواء تكون من ربيعية إلى مائلة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدلة على السواحل الشمالية وتظل شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن الأجواء تسمح بارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار وفترات الليل فى الوقت الذى ارتفعت فيه درجات الحرارة الصغرى عن الأسبوع الماضى لتتراوح بين 18 لـ 20 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.



المدارس تمنح طلاب الثانوى المتخلفين عن امتحان المواد غير المضافة فرصة أخيرة المدارس تمنح طلاب الثانوى المتخلفين عن امتحان المواد غير المضافة فرصة أخيرة

أتاحت بعض المدارس لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام لمن تخلفوا عن أداء امتحان نهاية العام فى المواد غير المضافة للمجموع فرصة أن يؤدوا الامتحان فى المواد خارج المجموع خلال 48 ساعة قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية، حيث منحت طلاب الصف الأول الثانوى العام فرصة اليوم الثلاثاء لأداء الامتحان في المواد غير المضافة لأن امتحانات المواد المضافة ستبدأ غدا، أما طلاب الصف الثانى الثانوى تم منحهم فرصة أداء الامتحان في المواد غير المضافة غدا الأربعاء لكون اختبارات المواد الأساسية ستبدأ يوم الخميس 12 مايو الجارى.

الجدير بالذكر أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع انطلقت السبت 7 مايو الجارى.

وبحسب جدول الامتحان يؤدى الطلاب غدا الأربعاء امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 14 مايو الكيمياء والجغرافيا والاثنين 16 مايو اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والأربعاء 18 مايو اللغة الأجنبية الأولى والسبت 21 مايو الفيزياء والفلسفة و23 مايو الرياضيات والاربعاء 25 مايو الأحياء.

وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وزير المالية: الانتهاء من ميكنة مرتبات العاملين بالدولة نهاية 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية 2022 عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإدارى، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التى كان قد تم البدء فى تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم في تعزيز التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ويُساعد في حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أن هذه المنظومة الجديدة توفر ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، على نحو يُسهم فى تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل، لافتًا إلى أننا نستهدف التكامل الإلكترونى لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة «Payroll» مع منظومتى إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكترونى «GPS»، ترسيخًا للحوكمة، وتحقيقًا للشفافية.

قال محمد عبد الفتاح، مساعد الوزير لشئون الموازنة، إنه تم تطبيق منظومة «Payroll» فى 238 جهة إدارية بكفاءة وفعالية، منها: 64 جهة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، و205 جهات من الإدارة المحلية، و14 جهة أخرى، موضحًا أنه تم عقد ورش عمل عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بالتنسيق مع بعض الوزارات لشرح المنظومة الجديدة، وإبراز مدى أهميتها.

أضاف، أن وزارة المالية أعدت بالتعاون مع شركة «إي. فاينانس» دليلًا استرشاديًا للمتدربين على منظومة «Payroll»، حيث تم تدريب نحو ألف و189 موظفًا من العاملين المختصين بإدخال البيانات وموظفى الاستحقاقات بالجهات الإدارية، و263 ممثلًا عن وزارة المالية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أننا مستمرون في تقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات وتذليل أى عقبات تتكشف على أرض الواقع أثناء التنفيذ الفعلى.



التعليم: عقد الامتحانات البديلة للصفين الأول والثانى الثانوى 30 مايو التعليم: عقد الامتحانات البديلة للصفين الأول والثانى الثانوى 30 مايو

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان بديل للصفين الأول والثانى الثانوى العام 30 مايو المقبل ولمدة 3 أيام، من 30 مايو حتى 1 يونيو المقبل، حيث اعتمدت الوزارة جدولا بديلا للاختبارات، بهدف إتاحة الامتحانات للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحان الترم الثانى" الاصلى" بنجاح بسبب عذر مرضي أو تقني أو شخصي مقبول.

وقالت الوزارة إن الامتحانات البديلة تعقد ورقياً وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد، ويجب مراعاة احتساب 15 دقيقة راحة للطلاب ما بين الاختبارات لأنه وفق جدول الامتحانات سيؤدى الطالب أكثر من مادة يوميا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما أنه على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا يحدث تعثر في الدخول على التابلت بامتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى للعام في المدارس المجهزة، في ضوء كل الامتحانات التجريبية إلا في حالة انقطاع الكهرباء أو تهكير التابلت والامتحان البديل وفق الجدول المعلن وليس في نفس اليوم.

وأضافت التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات البديلة ليست لعطل التابلت أو المنصة ولكن لظروف خارجة عن الإرادة مثل مرض الطالب أو غيابه بعذر أو انقطاع الكهرباء وليس لأسباب فنية أو تقنية، بشكل كبير لأن منصة الامتحان ستعمل بدون مشكلات فنية أو تقنية.