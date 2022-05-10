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بايدن: "التضخم فى واشنطن خارج عن سيطرتنا.. ولكننا نحاول مواجهته"

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خارج عن سيطرتنا ولكننا نحاول مواجهته، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن، أن التضخم هو أكبر تحد اقتصادي نواجهه، متابعا: نعمل على مواجهة التضخم وخفض العجز.

وفى وقت سابق طالب الرئيس الأمريكى جو بايدن، الكونجرس بالموافقة على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا، محذرا من نفاد تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال 10 أيام.

وقال بايدن - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - "لا يمكننا السماح لإمدادات المساعدات بالانقطاع بينما ننتظر المزيد من الإجراءات من الكونجرس، قبل هذه النقطة الحرجة بحوالي 10 أيام"، داعيا الكونجرس إلى تمرير مشروع القانون بشأن المساعدات الإضافية لأوكرانيا بشكل سريع وتقديمه لي للتوقيع عليه في الأيام القليلة المقبلة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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