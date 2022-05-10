شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توقع اتفاقية تحول ميناء دمياط لمركز عالمى للتجارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" فى ميناء دمياط، وذلك بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة محطة حاويات دمياط أليانس، (تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية)، من ناحية أخرى.





ويعرض ”الخليج 365” تفاصيل المشروع وأهميته لإعادة استغلال محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط..1. يتم تنفيذ أرصفة للمحطة طولها 1970م، وبعمق يصل إلى 18م.

2. تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف م2، وطاقتها الاستيعابية إلى 4.5 مليون حاوية مكافئة.

3. جار حاليا الانتهاء من البنية الأساسية بمعرفة هيئة ميناء دمياط بتكلفة تقدر بـ 4.5 مليار جنيه تنتهى ديسمبر المقبل.

4. الاتفاق يأتى فى إطار اهتمام الدولة بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات، ويجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية.

5. الاتفاق جاء بعد مفاوضات ماراثونية أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية وهو (تحالف يوروجيت ألمانيا - الخط الملاحى هاباج لويد – كونتشيب إيطاليا).

6. الاتفاق حصل على موافقة البرلمان المصرى قبل توقيعه وتم مراجعته فى مجلس الدولة، ووافق عليه مجلس الوزراء.

7. التحالف يُعد الأقوى في شرق البحر المتوسط، كونه سيحول المرفق المصرى بدمياط إلى أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات في المنطقة.

8. التحالف قرر أن يضخ استثمارات تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار للمرحلة الأولى بمجرد توقيع العقد.

9. تتمثل المرحلة الأولى في إنشاء محطة حاويات (تحيا مصر) المعدة لاستقبال الجيل السادس من سفن الحاويات.

10. المشروع يحول ميناء دمياط ليكون مركزاً لحاويات الترانزيت للخط الملاحي الألماني بحلول العام الثالث من التشغيل.

11. المشروع يهدف الوصول بميناء دمياط لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية.

12. من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات للدولة المصرية تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عاما.

13. مستهدف إتاحة وخلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

14. يتضمن المشروع نقل خبرات ومهارات المشغل الأجنبي فى مجالات (الإدارة والتشغيل - الصيانة – التسويق).

15. من المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها بحلول أوائل عام 2024، وستصل طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة.

16. المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط ستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة هاباج لويد في شرق البحر المتوسط.