وداعا للبطالة.. الدولة تدعم الشباب بـ3753 مشروعا خلال أبريل 2022.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" على رفع شعار "وداعاً للبطالة"، ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وعدم انتظار للعمل الحكومى واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية فى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون بداية لمستقبل جاد وناجح.

محمد يوسف

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