شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ غدا لمجلس النقابة العامة للمحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غد، الأربعاء، بمقر النقابة العامة.

وكان مجدي سخى، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، والقائم بأعمال النقيب العام، أعلن من قبل تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة الذي عقد الأحد الماضى بقاعة اجتماعات المجلس مقر النقابة العامة.

وقال مجدى سخى، إن مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتمع اليوم الأحد الموافق 8/5/2022 في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور جميع أعضاء المجلس بنسبة 100%، وتم مناقشة أكثر من موضوع خلال هذا الاجتماع، مضيفا أن الموضوع الأول الذي تمت مناقشته هو فتح باب الترشح على منصب النقيب العام، وانتهى الموضوع إلى الموافقة على فتح باب الترشح بتلقي طلبات الترشح في 16/7/2022؛ على أن تجرى الانتخابات في 4/9/2022.

وتابع: "الموضوع الثاني الذي تم طرحه للمناقشة، هو عرض الموقف المالي للنقابة خلال الفترة من أول عام 2022 وحتى اليوم، مؤكدًا على أن الموقف المالي للنقابة مطمئن جدًا ومحترم، ولا خوف على نقابة المحامين، والمسائل كلها منضبطة والإجراءات تجرى بشفافية كاملة".

وأضاف: على الرغم من أن قانون المحاماة أعطى الحق لمجلس النقابة بأن يجتمع كل 15 يوما، إلا أنني طلبت من السادة الأعضاء الاجتماع كل أسبوع، وذلك نظرًا لكثرة الأعمال خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه تقدم بعض الأعضاء بطلبات للمناقشة، ولكن لضيق الوقت تم إرجاؤها إلى الاجتماع القادم، منوهًا إلى أن الاجتماع انتهى بمشاركة جميع الأعضاء برأيهم في الموضوعات التي طرحت على المجلس، معربًا عن سعادته بوجود حالة توافق بين أعضاء المجلس وحرصهم على مصالح المحامين، وعلى أن تقوم النقابة بدورها، وأن المسائل تسير بشكل محترم بما يصب في مصلحة المحامين.