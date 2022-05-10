شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يزين الصوامع.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، القمح يزين الصوامع.. حصاد 16550 فدان قمح.. وتوريد 16157 طنا بالقليوبية و1436 طنا بالأقصر.. «التموين» تستقبل الأقماح المحلية ب 450 موقع تجميع على مستوى الجمهورية.. غرفة عمليات لتيسير التوريد واستمرار العمل حتى 12 مساء بالصوامع.. وصرف مستحقات المزارعين بحد أقصى 48 ساعة من التوريد.

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ـ القمح يزين الصوامع.. حصاد 16550 فدان قمح.. وتوريد 16157 طنا بالقليوبية و1436 طنا بالأقصر.. «التموين» تستقبل الأقماح المحلية ب 450 موقع تجميع على مستوى الجمهورية.. غرفة عمليات لتيسير التوريد واستمرار العمل حتى 12 مساء بالصوامع.. وصرف مستحقات المزارعين بحد أقصى 48 ساعة من التوريد

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