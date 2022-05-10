شكرا لقرائتكم خبر عن حركة 6 أبريل ترحب بالدعوة لحوار وطنى جامع.. وتؤكد: نسعى لمستقبل يسع الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت حركة 6 أبريل بالدعوة الرئاسية لإجراء حوار وطنى جامع، وقالت إنها تنتظر وتسعى إلى مستقبل يشمل ويسع الجميع، يسود فيه السلام المجتمعي وتقبل الآخر.

وقالت الحركة فى بيان: "في ظل دعوة مؤسسة الرئاسة لحوار وطني جامع يرجى منه رأب الصدع و تصحيح المسار في خطوة كانت منتظرة شعارها " الوطن يتسع للجميع"، و"الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، نثمن كثيرا مبادرات الحوار الوطني الآخيرة، كما دعمنا من قبل مبادرة إطلاق سراح العديد من الزملاء والناشطين السياسين بعد إفطار الأسرة المصرية، وهو ما أثلج صدور العشرات من العائلات المصرية، آملين في إطلاق سراح المزيد والمزيد من المسجونين على ذمة قضايا ذات أساس سياسي، واستمرار القرارات الايجابية في إطار عملية بناء الثقة بين السلطة الحاكمة وقوى المعارضة المصرية على اختلاف تصنيفاتهم و توجهاتهم".

وأضافت الحركة: ننظر ونسعى إلى مستقبل يشمل ويسع الجميع، يسود فيه السلام المجتمعي وتقبل الآخر، يرأب فيه الصدع ويجبر فيه الضرر من أجل مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر، وننتظر خارطة الطريق المقترحة لعملية الحوار الوطنى من أجل أن يكون الحوار مثمر ودائم ومستمر".