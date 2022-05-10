شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للبطالة.. الدولة تدعم الشباب بـ3753 مشروعا خلال إبريل 2022.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" على رفع شعار "وداعاً للبطالة"، ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وعدم انتظار للعمل الحكومى واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية فى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون بداية لمستقبل جاد وناجح.



مشروعك وداعا البطالة

ومن خلال هذا الإنفوجراف نرصد أبرز أرقام "مشروعك":

- "مشروعك" هو أحد المشروعات القومية للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية

- يهدف التسهيل على الشباب وحل مشكلة البطالة بتقديم قروض ميسرة لتنفيذ مشروعهم الخاص

- خلال شهر أبريل 2022 تم تنفيذ 3753 مشروعاً بقروض بلغت 700 مليون جنيه



مشروعك وداعا البطالة

-15 ألف فرصة عمل وفرتها هذه المشروعات

-23.4 مليار جنيه إجمالى القروض الممنوحة منذ انطلاقه وحتى الآن لتمويل 193.8 ألف مشروع

1.5 مليون فرصة عمل وفرتها هذه المشروعات

23 ألف مشروع فى المنيا

22 ألف مشروع فى سوهاج



مشروعك وداعا البطالة

19.5 ألف مشروع فى البحيرة

17.5 ألف مشروع فى الدقهلية

16.5 ألف مشروع فى الشرقية

16.5 ألف مشروع فى بنى سويف

28.5 ألف مشروع فى قنا وسوهاج بتكلفة نحو 3.7 مليار جنيه



مشروعك وداعا البطالة

- توفير 260 مقرا على مستوى 27 محافظة لإصدار التراخيص المؤقتة والموافقات وتبسيط الإجراءات