شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مشروع "تنمية الأسرة المصرية" يتعامل مع الزيادة السكانية بشكل علمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمة، والقائم بأعمال وزير الصحة، تنظيم دورات مكثفة لتفعيل الصحة النفسية والتوسع فى تقديم خدمات الدعم النفسى، سواء من خلال اللقاءات المباشرة أو اللقاءات التليفزيونية وما شابه.

وأضاف خالد عبد الغفار، أن ملف الزيادة السكانية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، متابعا: "أتفق مع جميع الطلبات بشأن الزيادة السكانية وضرورة وجود آلية لخفض معدلات الزيادة السكانية سواء من خلال إعادة توزيع السكان أو تحسين الخصائص.

واستكمل الوزير: "لدينا أحدث وسائل تنظيم الأسرة ولا نعاني من عجز بها وموزعة على مستوى الجمهورية والرائدات الريفيات يواصلن العمل ليل نهار، ولكن قضية الزيادة السكانية تتطلب التكامل، ولهذا فإن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه رئيس الجمهورية يتعامل ولأول مرة مع المشكلة بشكل علمى ومنهجى واقتصادى وذلك من خلال عدة محاور رئيسية".

واستطرد الوزير: "نؤكد أن تكليف الصيادلة أن الصيادلة يستلمون العمل تباعا، ولا يوجد تأخير، وهناك خطة مستقبلية للتكليف يتم وضعها مع لجنة الصحة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان شكلت لجنة مكبرة من خبراء طب العيون والجودة وإدارة المستشفيات لفتح تحقيق موسع في وفاة مارينا صلاح التي فقدت حياتها بسبب خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة على أن تتولي اللجنة التحقيق في ملابسات الوفاة وجميع الإجراءات الطبية التي خضعت لها المتوفاة بالإضافة إلى جرد المستشفى وفحصها فنيا وبيان مدى سلامتها في تقديم الخدمة للجمهور من عدمه.