شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كلية الطب البيطرى بعين شمس: أكثر من 2 مليون طائر يمرون بمصر سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف محمد كامل مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخبير الحياة البرية، إن مصر تتميز بموقعها الفريد كأعظم مسارات الهجرة عالميًا، حيث يمر خلالها مسار الأخدود الأفريقي العظيم، وهو ثاني أكبر مسار لهجرة الطيور في العالم، يمر بها سنويا أكثر من 2 مليون طائر ينتمون لأكثر من 500 نوع، بينهم 37 نوعا من الطيور الحوامة، وذلك فى فصلى الخريف والربيع، حيث يهاجر أكثر من 2 مليون طائر سنويا خلال هذا المسار، بينهم أكثر من 1.2 مليون طائر جارح، و500 ألف لقلق أبيض، و66 ألف بجعة، ومن بين تلك الطيور هناك ستة عشر نوعًا من الطيور المهددة بالانقراض نتيجة لعدد كبير من الأسباب.

وأضاف كامل لـ"الخليج 365": أن الأراضي المصرية تتميز ببيئة صالحة لحياة الطيور المهاجرة، لذلك هناك 34 موقعًا يضم البيئات الأساسية، حيث فيها الأراضي الرطبة والجبال عالية الارتفاع، ووديان الصحراء والمسطحات الشاطئية والجزر البحرية، أهم تلك المواقع بحيرة البردويل، وادي الريان، جزيرة الزبرجد، جنوب مرسى علم، القسيم، الزرانيق ببحيرة البردويل في شمال سيناء، وادي النطرون، جزر سيال بالبحر الأحمر، جنوب النيل، جزر روابل بالبحر الأحمر، البحيرات المرة بالقرب من قناة السويس، خزان أسوان، نبق على خليج العقبة، السويس، بحيرة المنزلة، بحيرة ناصر، جبل علبة، جبل الزيت، بحيرة البرلس، جزر الغردقة، سهل القاع بجنوب سيناء، بحيرة ادكو إحدى البحيرات الشمالية المصرية، جزيرة تيران، رأس محمد، بحيرة مريوط، جزيرة وادي الجمال، جبل مغارة، العين السخنة، بحيرة قارون.

وتابع: أما عن الخريطة التي تتبعها تلك الطيورالمهاجرة كل عام في مصر، فهي تأتى من أوروبا إلى شرق آسيا مرورا بالبحر الأحمر في مصر، فمسار تلك الهجرة ويسمى طريق الوادي المتصدع وخاص "للطيور البرية الكبيرة الحجم اوالحوامة "ويعتبر من أضخم المسارات في العالم، خاصة وأنه يربط بين مواقع التعشيش في أوروبا ومناطق التشتية في أفريقيا للطيور المهاجرة، وتتخذ في ذلك 5 نقاط رئيسية، وهى السويس، العين السخنة، سهل القاع، جبل الزيت، رأس محمد، ثم تستمر الطيور في رحلتها جنوبا إلى شرق وجنوب إفريقيا، قبل أن تعود من جديد بنفس مسار الرحلة، أهم تلك الطيور الصقور والنسور والبجع واللقالق التي تصل أعدادها إلى 37 نوع، بالإضافة إلي "الطيور المائية" التي تصل إلى 255 نوع، من خلال مسار البحر المتوسط وخاصة منطقة زرانيق بالعريش شمال سيناء.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة (WMBD)، لتسليط الضوء على الحاجة إلى الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها فى 14 مايو و8 أكتوبر 2022 كل عام (موسم الذهاب والعودة للطيور المهاجرة سنوياً)، وهى الأيام الرئيسية للاحتفالات الدولية السنوية، وتم اختيار الشعار الرسمي لنسخة 2022 من حملة اليوم العالمي للطيور المهاجرة التي تدعمها الأمم المتحدة تحت شعار "خفت الأضواء للطيور في الليل"، بسبب أن التلوث الضوئي سيكون محور تركيز حملة اليوم العالمي للطيور المهاجرة فى 2022، والذى يتزايد على مستوى العالم بنسبة 2% على الأقل سنويًا.