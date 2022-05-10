شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: 8 مليارات جنيه تكلفة تطوير معهد ناصر وتحويله لمدينة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والقائم بعمل وزير الصحة، إن هناك خطة لتطوير معهد ناصر بتكلفة 8 مليارات جنيه لتحويله إلى مدينة طبية متكاملة.

وتابع الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى رفعت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب: "معهد ناصر مهم جدا ومن القلاع الطبية الهامة لمنظومة الصحة فى مصر، ومن هنا وجه رئيس الجمهورية بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينةً طبيةً متكاملةً، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة فى الخدمات الطبية التى يقدمها".

وأشار إلى أنه سيكون هناك نحو 22 غرفة عمليات و37 مركز غسيل كلوى وتصل إلى 137 عملية، بخلاف أسرة الرعاية المركزة، متابعا: "مشروع صخم جدا صدق به رئيس الجمهورية وسيتم الشروع فى التنفيذ".

واستطرد: "مسألة أنه لا توجد أسرة رعاية مركزة وغيرها من المشكلات صحيح، لأن هناك ضغط كبير جدا عليه، يتم تطوير مبانى، وينتج عن ذلك زحمة، لما درسنا الموقف لقينا جزء كبير سيحل من خلال التطوير الشامل، وسيكون مبنى متكامل وسنبدأ العمل فيه سريعا".

وقال القائم بعمل وزير الصحة: "نحن دولة ميزانيتها محدودة ورغم ذلك لم نجد معاناة فى تقديم الخدمة الصحية مثل العديد من الدول فى ظل جائحة كورونا".

ورد الوزير على طلبات إحاطة من بعض النواب، وقال: "وضعنا برنامج وظيفى لإنشاء مستشفى لأهالي المرج، ومستشفى ساحل سليم بأسيوط لها بيئة خاصة، هناك شكوى عن عدم كفاية عدد الأطباء، وهناك بروتوكول مع بعض الجهات لتعويض النقص فى الأطباء فى بعض المناطق، وبالنسبة لمركز السموم فى المنصورة، كنت بالأمس فى المنصورة، سنحول هذا المكان لمركز تجميع البلازماـ، يعنى مشروع قومى، ونقدر نضع مركز السموم فى مستشفى وبالتالى الخدمة موجودة".

وذكر الوزير فى كلمته: "بنشتغل فى المحافظات كلها، محافظة أسوان 17 مستشفى و223 وحدة رعاية صحية ويتم عمل تطوير وإحلال وتجديد لها، 18 ألف فى قوائم الانتظار فى أسوان، ومحافظة البحيرة فيها 26 مستشفى والمبادرات الرئاسية استفادة منها 3 ملايين و896 ألف مواطن، وقوائم الانتظار استفاد منها 63 ألف مواطن، ومستشفى كوم حمادة التخصصى فيها 14 سرير ومفيش مشكلة من توفير بنك دم فيها، ومستشفى إيتاى البارود بخصوص طلب إضافة جهاز رنين مغناطيسى، ينطبق عليها الشروط وبالتالى أدرج فى خطة الاحتياجات العاجلة".