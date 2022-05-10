شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بحثية جديدة: الخليج 365 أول من قادت الانطلاقة الحقيقية لـSEO والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة علمية أن الانطلاقة الحقيقة للسيو (تهيئة المواقع لمحرکات البحث – SEO) في مصر بدأت من مؤسسة الخليج 365 عام 2014، حيث بدأت الخليج 365 حينها تطبيق ومراعاة قواعد السيو في المحتوى الصحفي المنشور على البوابة التعليمية لليوم السابع (كايرو دار) ومع النجاح الذي حققته تجربة السيو في هذا الموقع والتفاعل الكبير معه بدأت التجربة تأخذ بعدًا مختلفًا وانتقلت بعدها لموقع الخليج 365 نفسه ومنها إلى معظم المواقع الإلكترونية للصحف والمؤسسات الاعلامية في مصر، حتى بات السيو أمرًا واقعًا ومصطلحًا يتردد في الأوساط الاعلامية الرقمية بقوة.



تجربة السيو في الخليج 365 تجربة السيو في الخليج 365

وأوضحت الدراسة التي أجراها الدكتور حسام فايز، مدرس الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنيا، أن تجربة السيو في الخليج 365 واحدة من أبرز التجارب الناجحة في مصر، كما أکدت نتائج المقابلات التي أجراها الباحث مع خبراء السيو أن المعرفة بالسيو صارت واقعًا فرض نفسه على المؤسسات الصحفية في الوقت الحالي، وأنه سيصير أمرًا حتميًا في المستقبل إذا ما أرادت الصحف لمواقعها الإلکترونية الاستمرار في بيئة العمل الرقمية الحديثة.

وتوصلت نتائج الدراسة التي حملت عنوان "وعي القائم بالاتصال في الصُحف الإلکترونية بتهيئة المواقع لمحرکات البحث سيو SEO وعلاقته بجودة الخدمة الإخبارية والتسويقية"، إلى أن نسبة 100% من الصحفيين عينة البحث لديهم معرفة بالسيو على اختلاف درجات وعيهم ومعرفتهم به ما بين معرفة (مرتفعة، متوسطة، منخفضة)، کما ثبت وجود علاقة إرتباطية طردية دالة إحصائيًا ما بين وعي القائم بالاتصال في الصحف الإلکترونية بتهيئة المواقع لمحرکات البحث "SEO" وجودة الخدمة الإخبارية المقدمة للجمهور والتسويقية للموقع الإلکتروني للصحيفة.





أهمية السيو

وأکدت الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة المصرية لبحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة على تأثير الوعي بالسيو وفنياته على زيادة جودة الخدمة الإخبارية، کما أكدت النتائج على الأهمية الکبرى للسيو في زيادة القيمة التسويقية للموقع الإلکتروني للصحيفة وشعبيته وانتشاره.

وأشارت الدراسة الى أن (مؤشرات جوجل Google trends) تصدرت ترتيب أهم الأدوات والتقنيات اللي يستخدمها الصحفيون عينة البحث في الكتابة وفق قواعد "السيو SEO" بنسبة 97%، واتفق الصحفيون عينة البحث بنسبة 82.5% على أهمية وتأثير المعرفة الكافية للكتابة بقواعد السيو على جودة الخدمة الإخبارية، وبنسبة 88.2% فيما يخص جودة الخدمة التسويقية.