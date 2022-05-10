شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشارك باجتماعات cop 15 فى كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم جوشين فلاسبارت الألمانى للتعاون الدولي والتطوير الاقتصادي وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر مكافحة التصحر cop 15 المنعقد حاليا في كوت ديفوار .

وقال القصير ان هناك رؤية مشتركة بين مصر وألمانيا حول أهمية قضايا المناخ والتصحر على المجتمعات والدول خاصة الأفريقية والنامية.

‏‏وأكد فلاسبارت أنه كان هناك تعاون مسبق مع مصر في قضايا عديدة تتعلق بالمناخ والتصحر وأهمية إشراك المراة والشباب ودعمهم وخلق فرص العمل والتأمين علي المحاصيل الاستراتيجية.

كما أشار القصير إلي أهمية دعم ألمانيًا لمثل هذه القضايا خاصة والتي يكون لها تأثيرات سلبية على فقدان الوظائف وصغار المزارعين وفي نهاية اللقاء قام الوزير الألماني بدعوة القصير لحضور الاجتماع القادمة والخاص بالتاثيرات السلبية على قضايا الأمن الغذائي في ظل الظروف العالمية الحالية خاصة تاثيراتها على دول القارة الافريقية.