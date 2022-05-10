شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحضر للأخضر" تطلق مبادرة مجتمعية جديدة بعنوان "أسوان العلم الأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال مبادرة "اتحضر للأخضر" لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والارتقاء بالبيئية والحفاظ عليها ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية تؤتى ثمارها في ربوع مصر، وآخر فعاليتها إطلاق المبادرة المجتمعية "أسوان العلم الأخضر"، للاهتمام بالوعي البيئي.

ومن أبرز الأنشطة الخاصة بهذه المبادرة المجتمعية، إقامة معارض فنية وعلمية صديقة للبيئة، وبعض الأنشطة بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب، من أجل تشجيع الابتكارات والحلول البيئية، واستمرار حملة التشجير في أماكن جديدة، إضافة إلى تنظيم ندوات عن زيادة الوعى البيئى، وتكريم المتميزين في كافة الأنشطة البيئية، كما تم تنظيم فعاليات متنوعة للاحتفال بيوم البيئة العالمى ويوم الأرض، حيث يعتبر هذا النوع من المبادرات المجتمعية حافزاً لمشاركة فئات الشعب من شباب وفتيات ومرأة فى الحفاظ على البيئة بشكل نظيف وجميل، بالإضافة لتتكاتف الجهود.

ويذكر أنه تأتي مبادرة اتحضر للأخضر في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين، وخصوصًا الشباب، على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، من أجل ضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة.

وتستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئة وإدارتها طبقا للمستويات العالمية، وهو ما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تتبنى المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.