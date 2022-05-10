شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة بلغات أجنبية وبالإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الصانع المتقن"، وذلك بعدد من اللغات الأجنبية وبلغة الإشارة، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير وألا يزيد زمنها عن 10 دقائق.

وفى سياق متصل أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وموضوعها الصانع المتقن، مشيرا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إلى أن خطيب الجمعة سيكون الدكتور على الله الجمال إمام المسجد.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق خطب جمع شهر شوال 1443هـ، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديد موضوعات خطب الجمعة شهريا ونشر نصها عبر موقعها الإلكتروني وإتاحتها للأئمة للالتزام بها نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

وفيما يلى عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر شوال:

1. الجمعة الأولى - 6/5/2022م - التاجر الأمين

2. الجمعة الثانية - 13/5/2022م - الصانع المتقن

3. الجمعة الثالثة - 20/5/2022م - الزارع المجد

4. الجمعة الرابعة - 27/5/2022م - المستثمر الوطني.

وأكد وزير الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتي متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادي في حياتنا وبخاصة في هذه المرحلة ، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر في النهوض معًا بوطننا في مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا.