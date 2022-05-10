شكرا لقرائتكم خبر عن عميد أصول الدين لأئمة ليبيا: العقلية الأزهرية تتسم بالوسطية والشمولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد رجب بيومي - عميد كلية أصول الدين بالزقازيق: إن العقلية الأزهرية تتسم بالوسطية وبالشمولية فقد تكونت من خلال عدد من العلوم والمعارف، عددهم 12 علما مقسمة لأربع دوائر نتج عنها الفكر الوسطي المستنير، فضلا عن تمسك العقلية الازهرية بالتراث والاصالة ومواكبة المعاصرة والتعامل مع الواقع المعاش للناس.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة عشر لـ 45 إمامًا وداعية من دولة ليبيا، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لمدة أسبوعين؛ لصقل مواهبهم الدعوية، من خلال برنامج علمي شرعي مكثف، على أيدي نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف.

كما بين خلال المحاضرة أن العقلية المتطرفة بعيدة كل البعد عن الفكر المستنير، ويظهر ذلك جليا في أقوالهم وأرائهم المتطرفة وتأويلاتهم الباطنية التي تدفع ببعض الشباب لبراثن الغلو والتطرف.

وفى نهاية المحاضرة دعا الأئمة المتدربين إلى التمسك بالمنهج الأزهرى لدفع شبهات المشككين فى متانة هذا المنهج الوسطى الذى ينأى عن الأفكار المنحرفة، ويواجه الأفكار المغلوطة.