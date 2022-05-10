شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإيفوارى تعزيز سبل التعاون فى المجالات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع كوبنيان كواسى وزير الزراعة فى كوت ديفوار لبحث التعاون الفنى فى المجالات الزراعية المختلفة منها البحث العلمى واستنباط الأصناف ذات الإنتاجية العالية فى الأرز وكذا التدريب وبناء القدرات بالمركزالمصرى الدولى للزراعة.

وعرض القصير التجربة المصرية والنهضة التى تشهدها فى مجال الزراعة والمشروعات القومية الكبرى من أجل تحقيق الأمن الغذائى.

كما أكد على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل أوجه التعاون للأشقاء الأفارقة، ووجه الدعوة لنظيره الإيفوارى لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، وتسليمه نسخه مقترحة من مذكرة التفاهم للتعاون فى المجال الزراعى بشكل عام حتى يتسنى توقيعها فى القاهرة، وأشار القصير إلى أن زيارة الوزير الايفواري ستكون فرصة للاطلاع على النهضة التنموية في قطاع الزراعة المصرية.

ومن جانبه أعرب كواسى عن سعادته بما عرضه نظيره المصرى، خاصة فى مجال زراعة الأرز نظرًا لأنه يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية المهمة غذائيًا للشعب الايفوارى.

وأضاف بأنه سوف يقوم بإرسال وفد فني من الجانب الإيفواري للقاهرة، وذلك للاطلاع على الخبرة المصرية على أن يلتحق بهم لحضور اجتماع موسع للجانبين لمناقشة كل أوجه التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار.

وفى سياق متصل عقد القصير اجتماعا مع رسلان ادلجارييف مستشار الرئيس الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لتغير المناخ وتناول اللقاء التعاون الثنائي وتسهيل إجراءات تبادل السلع الزراعية بين مصر وروسيا.

كما تناول اللقاء استضافة مصر لقمة المناخ القادمة "cop 27" في شرم الشيخ نوفمبر القادم.