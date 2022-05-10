شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان "الرؤية المستقبلية لتنمية الولاء والانتماء للشباب المصرى فى ظل المتغيرات المعاصرة"، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والمفكرين.

بدأت مراسم مناقشة البحث بكلمة اللواء أركان حرب أحمد فتحى خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة ومعاونة كافة أجهزة الدولة المصرية فى مجابهة

كل ما يخص الوطن من أزمات وتحديات.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين ، وإنتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل دور كافة الأجهزة المعنية بالدولة للإضطلاع بدورها لتنمية الولاء والإنتماء للشباب المصرى فى ظل المتغيرات المعاصرة.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مؤكداً أهمية إتباع أحدث الأساليب العلمية فى التخطيط والإعداد لمعالجة المشكلات، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم الجهود الوطنية المخلصة لإعلاء مصلحة الوطن.

حضر مناقشة البحث عدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.