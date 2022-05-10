شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة: قرار غلق إدارى للمستشفى الخاص بعد وفاة مارينا صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، إصدار قرار غلق إدارى للمنشأة الطبية الخاصة التى شهدت وفاة مارينا صلاح، والتى فقدت حياتها بسبب خطأ طبي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمواجهة أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات، سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى يعاني من فوضى في صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان شكلت لجنة مكبرة من خبراء طب العيون والجودة وإدارة المستشفيات لفتح تحقيق موسع في وفاة مارينا صلاح التي فقدت حياتها بسبب خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة على أن تتولى اللجنة التحقيق في ملابسات الوفاة وجميع الإجراءات الطبية التي خضعت لها المتوفاة بالإضافة إلى جرد المستشفى وفحصها فنيا وبيان مدى سلامتها في تقديم الخدمة للجمهور من عدمه.

وطلب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن الحالة وملابسات وفاتها بالإضافة إلى تقرير عن وضع المستشفى كما وجه بضرورة مراجعة سجلات عمل وأداء المستشفيات الخاصة لضبط عملها ونشاطها ضمانا لتقديم خدمة مميزة للمواطن.