شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: قوائم الانتظار خدمت 1.2 مليون مواطن.. ووفرنا أجهزة طبية بـ8 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه خلال سنتين فقط من 2020 حتى 2022 الدولة وفرت أجهزة طبية بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه.

وأضاف الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب: "بعض النواب تحدثوا عن توفير الأجهزة الطبية، ومنذ 2020 حتى 2022 سنتين خلال فترة كورونا جبنا 5 أجهزة رنين مغناطيسى وهى أجهزة مكلفة جدا، و103 أجهزة "أشعة مقطعية"، و184 جهاز تخدير و1919 جهاز تنفس صناعى، وأجهزة عديدة أخرى، بتكلفة 8 مليارات جنيه، وكل ذلك موزع على المستشفيات، ونحتاج طبعا أكثر من ذلك".

وتابع الوزير: "كل مستشفى وكل وحدة محتاجة، وكل عضو له الحق يطالب، الموضوع مش موضوع جهاز يتاح فى كل مستشفى، فيه حاجة اسمها خريطة صحية على مستوى الدولة، وفقا للنطاق الجغرافى والتعداد السكانى، هنا فى 3 مناطق موجود فيها 3 أجهزة رنين، من هنا نضع خطة متكاملة خاصة بالأجهزة التى يجب أن تتوفر ومتوسط الخدمات التى تخدمها فى النطاق الجغرافى".

كما تحدث الوزير عن مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بقوائم الانتظار، قائلا: "قوائم الانتظار التى خدمت ما يقرب من مليون و200 ألف مواطن، 395 مستشفى اشتغلت فى قوائم الانتظار، ووصلنا فى تقليل الانتظار من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ولا يوجد ذلك فى كثير من دول العالم، ومبادرة قوائم الانتظار كلفت الدولة نحو 11 مليار جنيه".