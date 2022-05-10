شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن فى التأمين الصحى الشامل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، إنه تم تسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن مصري بمحافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان".

وأضاف الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على الأدوات الرقابية المقدمة من المواطنين: "52 مستشفى يتم تطويرها، أو تم تطويرها بالفعل، وتم تسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن، فى محافظات المرحلة الأولى، والتكلفة حتى الآن نحو 52 مليار جنيه".

وتباع القائم بعمل وزير الصحة: "بالنسبة للى بيتكلم عن الموازنات، أقول إن موازنات الصحة زادت بنسبة 350% منذ 2014 حتى الآن، ووصلت إلى نحو 138 مليار جنيه".

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يستفيد منها أكثر من 55 مليون مواطن، وتشمل 24 مستشفى و1119 وحدة رعاية صحية، وإنشاء وحدات إسعاف، وتكلفة 27 مليار جنيه".

وتابع عبد الغفار: "منظومة التأمين الصحى الموجودة الحالية هل هناك تنسيق بينها وبين المنظومة المستحدثة، بالتأكيد هناك تنسيق، فمنظومة التأمين التى تغطى 75% من المواطنين تتكلف تقريبا أكثر من 20 مليار جنيه، وهناك حوالى 4 مليارات جنيه تم إنفاقها فى 2020 من خلال المبادرات الرئاسية، وفى مبادرة حياة كريمة يتم تطوير مستشفيات ووحدات إسعاف ووحدات جديدة وتطوير شامل ورفع كفاءة".

واستكمل: "بنتكلم عن منظومة كبيرة أكثر من 540 مستشفى و100 مليون مواطن، هل فيه إمكانية نرضى 100 مليون مواطن نتمنى ذلك، وبالفعل نقوم بمجهود كبير جدا، ومصر كانت أول الدول على مستوى العالم فى علاج فيروس سى، من الذى قام بذلك وهل كان موجود فى مستشفيات ولا لا، مازال هناك بعض الأشياء المنيرة التى يمكن أن نفتخر بها فى المنظومة، حتى نصل أن نخدم مواطنينا بالطريقة التى نتمناها جميعا".

وقال الوزير: "أرجو أن المجلس يقبل منى من خلال رئيس المجلس تقدير كامل عن كافة طلبات الإحاطة بأن يتم تسليم الردود مكتوبة إلى أمانة المجلس".