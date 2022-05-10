شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعلن قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكافة أطياف المجتمع وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية الذى كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية. وتؤكد التنسيقية على قبولها الدعوة وبدء العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية جديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.