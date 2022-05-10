شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إنفاق 101 مليار جنيه على المنظومة الصحية خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى البحث العلمى والقائم بأعمال وزيرة الصحة، إن المنظومة تعرضت لاختبار حقيقى خلال جائحة كورونا وكانت على قدر كبير من المسئولية، ونجحت بلغة الأرقام فى التعامل مع هذه الجائحة العالمية، مما يعكس قوة وصلابة هذه المنظومة الصحية.

وتابع عبد الغفار: "حجم الإنفاق منذ فبراير 2020 بلغ 27 مليار جنيه، 15.6 مليار جنيه لرفع كفاءة مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، و12 مليار جنيه لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتصل إلى 60%، والتطعيم الذى تم فى المراكز والوحدات والمستشفيات المختلفة على صعيد الجمهورية، وفى نفس الوقت الذي كانت الدولة تتصدى للجائحة بكل قوة كانت تمضي قدما نحو تنفيذ المبادرات الرئاسية بشأن تحسين المنظومة بشكل عام والقضاء على قوائم الانتظار.

واستكمل الوزير: "من خلال التعامل مع الجائحة وعدم التوقف عن مجابهة الجائحة في هذا التوقيت كانت تعمل المنظومة للقضاء قوائم الانتظار، حيث تم إجراء 1.2 مليون عملية جراحية متقدمة بتكلفة 11 مليار جنيه وليس فى محافظة بعينها".

واستطرد عبد الغفار: "هناك 12 مبادرة رئاسية كان الهدف منها تسريع وتيرة الخدمات المقدمة والتي كان لها دور كبير فى القضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية وسوء التغذية بتكلفة 101 مليار جنيه خلال عامين فقط، فى نفس التوقيت كان العمل يجري على قدم وساق بشأن تطوير المنظومة والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أنه إذا كان هناك بعض الإخفاقات ولكن لا يوجد تقصير في التعامل مع الأمر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمواجهة أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات، سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذي يعاني من فوضى في صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.