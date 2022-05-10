شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان الأردن يدين هجوم غرب سيناء الإرهابي ويؤكد الدعم الكامل لجيش مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دان رئيس مجلس النواب الأردنى المحامي عبدالكريم الدغمي الهجوم الارهابي الذي ذهب ضحيته عدد من شهداء الجيش المصري غرب سيناء، وفق بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء.

وأشار بيان البرلمان الأردنى إلى رسالة تعزية وجهها الدغمي اليوم، إلى نظيره رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، عبر خلالها باسمه وباسم أعضاء المجلس عن خالص العزاء والمواساة للشعب المصري وجمهورية مصر الشقيقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية والحكومة المصرية الشقيقة.

وقال رئيس مجلس النواب الأردنى في الرسالة " إننا اذ ندين هذا العمل الارهابي الجبان بحق الجيش المصري جيش العبور، مؤكدين على أن آفة الارهاب التي تستهدف مؤسسات الدولة المصرية والمجتمعات العربية في مسعى يائس يهدف إلى تقويض بنيان الامة وتعطيل عجلة النمو والازدهار، وضرب استقرار مصر الشقيقة الكبرى بوصفها قلب الامة وعمودها الفقري".

وأعرب عن تأكيد البرلمان الأردنى، واعتزازه ببسالة وتضحيات الجيش المصري الذي هزم رغم التضحيات الجسام تلك الزمرة من المرتزقة الذي يتسترون بعباءة الدين الاسلامي الحنيف وهو منهم براء.

وشدد على متانة العلاقات الأردنية المصرية انطلاقا من وحدة المصير، مؤكدا الدعم الكامل لكل التدابير التي يتخذها الجيش المصري بهدف مواجهة هؤلاء التكفيريين من أجل اجتثاثهم من أرض سيناء وعموم التراب الوطني المصري، داعيا الله أن يتغمد شهداء الجيش المصري بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل ويحمي مصر من كل متربص وحاقد جبان.