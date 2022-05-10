شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم القيامة" سلاح بوتين للحماية من الحرب النووية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليست طائرة عادية لكن اسمها يشير لقرب نهاية العالم، هى الطائرة الروسية "إليوشن إيل - 80" التى تحمل اسم يوم القيامة، تتمتع بمواصفات هائلة تمكن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من مواصلة حكم البلاد خلال الحرب النووية، حيث سيكون قادراً من خلالها على إصدار الأوامر لجيشه لشن ضربات نووية من موقع القيادة المحمول جواً.

الطائرة بمثابة كرملين مصغر يحلق فى السماء بحيث تضمن لبوتين سلامته من أى ضربات نووية تستهدف مقراته، وحلقت أولى طائرات إليوشن إيل - 80 للمرة الأولى عام 1987، وتم إطلاق برنامج تحديث للطائرة عام 2008، حيث تم تقديم إنتاج طائرتين من الجيل الثانى منها زفينو 3 إس، ويبلغ طولها نحو 60 مترا، فيما يصل طول الجناح نحو 48 مترا وتصل سرعة الطيران لها نحو 850 كم/ ساعة، أما عن نوع المحرك فهو من طراز كوزنتسوف NK-86 التابع لمصنع إليوشن، الطائرة بلا نوافذ للحماية من الأشعة وتستطيع التزود بالوقود فى الجو.