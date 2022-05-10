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6 أسباب وراء اختلاف التنبؤات بحالة الطقس.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - تختلف التنبؤات بحالة الطقس دائمًا، فأحيانًا من نجد تنبؤ يخالف الواقع، فربما يكون هناك توقع بسقوط أمطار، ولا يحدث، ويعود ذلك لعدة أسباب نتعرف عليها فى التقرير التالى.

1- تعدد الأدوات المستخدمة في التنبؤات مثل نماذج التنبؤات العددية او الخرائط السينوبتكيه ذات المقياس الكبير، مثل خرائط توزيع الضغوط وكذلك الاستعانة بالبيانات المناخية التاريخية .

2- رؤية الخبير أو الأخصائي للوصول لأفضل تنبؤ.

3- اختلاف المدخلات للنماذج يؤدي لاختلاف المخرجات سواء في التوزيع الزماني او المكاني .

4- اختلاف الحالة الابتدائية للمدخلات يؤدي أيضا لإختلاف التنبؤات .

5- بعض المعدلات التي تحكم حركة الهواء ليس لها حل نهائي لذا يتم استخدام بعض الطرق التقريبيه للحل .

6- معايرة الأمطار داخل النماذج عملية معقدة وتختلف من نموذج لآخر ومن مخطط لمخطط.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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