فرع منظمة خريجى الأزهر بالصومال يعقد ندوات توعوية للوقاية من آفة المخدرات

القاهرة - سامية سيد - عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر - فرع الصومال (مكتب مقديشو) ندوة توعوية تحت عنوان "مخاطر المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع"، لطلاب إحدي المدارس بالعاصمة مقديشو.

قال الشيخ إبراهيم سيد أبا علي - عضو الفرع، أن المخدرات سموم تؤدي إلى تحول عقل المدمن من عقل سليم إلى عقل غير سوي، مشيراً إلي تأثيرها السلبي على الصحة الجسدية والنفسية للفرد، حيث تتسبب بتلف الخلايا الدماغية للمتعاطي وإصابته بأمراض نفسية، ومعاناته من حالة لا وعي، بالإضافة إلى المخاطر الجسيمة التي تتركها المخدرات على الفرد المتعاطي وأسرته بل والمجتمع بأكمله.

وأضاف عضو فرع المنظمة بالصومال، أن جماعات التطرف تهدف إلي استقطاب الشباب اللا واعي المنفصل عن واقعه ومجتمعه وهي إحدي سمات المدمن، مشيراً إلي ضرورة تنفيذ الحملات التوعوية الوقائية المستمرة للأسر والأبناء والشباب حتى لا يقعوا ضحايا الجماعات المتطرفة التي تعمل على استقطاب وتجنيد الشباب في خلاياها الإرهابية.

تأتي هذه الندوات التوعوية في إطار حرص فروع منظمة خريجي الازهر علي محاربة الفكر المتطرف وجماعات التطرف، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه حماية الشباب المسلم من الإنحراف والوقوع فريسة سهلة للمخدرات وجماعات التشدد ، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الشباب الصومالي بعد إنتشار تجارة وتعاطي المخدرات في العاصمة مقديشو والتي تؤدي إلى هدم القيم وتحريف وتغييب عقول الشباب مما يسهل لجماعات الإجرام والظلام، إستقطابهم وإستخدامهم لتحقيق أغراضهم الدنيوية.