شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تدشن حديقة "الشهداء" بفرع جامعة الأزهر فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قبل قليل، بفرع البنين بجامعة الأزهر فى القاهرة، حديقة الشهداء بجوار مبنى كلية الطب.

يأتي ذلك على هامش المنتدى الحواري الأول للقضايا المجتمعية بجامعة الأزهر، الذي افتتحته وزيرة التضامن ، بمقر كلية العلوم بنين بمدينة نصر.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بزراعة بعض الأشجار بصحبة الدكتور محمد المحرصاوي والأميرة خلود بنت خالد آل سعود، بجوار مبنى كلية الطب للبنين بفرع الجامعة بمدينة نصر.