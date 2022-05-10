شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقرر صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين بالعملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف مكافأة مقطوعة قيمتها 1000 جنيه خصما على بند ( 3 ) نوع ( 14 ) مكافآت الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2021 / 2022 م لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمنتدبين بالمناطق الأزهرية.

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند ( 3/2 ) أجور موسمين فيتم الخصم بها على بند ( 3/2 ) أجور موسمين لما تحقق من انضباط، وبذل فيها جميع العاملين جهدا مشكورا في سبيل اتمام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021-2022 على الوجه الأكمل.



