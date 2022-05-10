شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الطائفة الإنجيلية بسوهاج تحتفل بتجديد مبانيها المتجاوزة 135 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الإثنين، جولته الرعوية إلى محافظة سوهاج، بعد زيارات لعدد من الكنائس الإنجيلية بالمحافظة، وزيارة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وافتتاح عدد من المبادرات التنموية بالشراكة مع وزارة التضامن، كما شارك رئيس الإنجيلية احتفالات تجديدات الكنيسة الإنجيلية بالرويهب والتي يتجاوز عمر تاسيسها 135 عامًا، والكنيسة الإنجيلية بنيدة والتي يتجاوز عمر تاسيسها قرن من الزمن، بحضور قيادات ورعاة الكنائسالإنجيلية، وحضور شعبي كبير، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال رئيس الإنجيلية خلال الاحتفال بتجديدات كنيستي الرويهب ونيدة: "أشعر بسعادة كبيرة، وفخور بما أراه اليوم من تجديدات لكنائسنا الإنجيلية العريقة، وأعتز كثيرًابإخلاص شعب الكنائس الإنجيلية بسوهاج ووطنيتهم الأصيلة، كما أهنئ القس هاني دانيال، راعي الكنيسة الإنجيلية بالرويهب، والقس عياد صلاح، راعي الكنيسةالإنجيلية بنيدة".

وأضاف رئيس الطائفة: "هناك تحديات تواجه العالم والحياة، ونشكر الله دائمًا ونصلي من أجل بلادنا وسلام العالم، وسعادتنا كبيره بمشاركة أحبائنا المسلمين، وهذايعكس نموذج التعايش المصري.

كما شارك في احتفالات كنيستي الرويهب ونيدة، القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، والقسيوسف عطالله، رئيس مجمع سوهاج، والقس عماد شوقي، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج ورئيس المجلس القضائي بسنودس النيل الإنجيلي، والقس ألبرت لويز، رئيسلجنه الأوقاف والممتلكات بسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل وديع، سكرتير مجمع سوهاج، والعديد من قيادات الطائفة الإنجيلية وسنودس النيل الإنجيلي.