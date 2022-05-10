شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تدرس زراعة 100 فدان بالوادى الجديد بنبات الجوجوبا كنموذج بحثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات المتخصصة في استصلاح الأراضي الصحراوية للتعاون في مجال زراعة نبات الجوجوبا.

وجاء البروتوكول بمشاركة نواب رئيس الجامعة و عمداء كليات (الزراعة – العلوم – الطب – الهندسة – الصيدلة) ، و يهدف إلى التعاون العلمي والبحثي في مجال زراعة الجوجوبا في مصر والاستفادة من منتجاتها في تصنيع البتروكيماويات ومستحضرات التجميل واستخراج بعض المواد الفعالة التي تستخدم في المجال الطبي بالإضافة الى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالج والمياه المالحة بحيث تكون جامعة عين شمس بكلياتها المختلفة بيت خبرة في هذا المجال.

كما تم الاتفاق على قيام الشركة بتقديم (20) منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، وتتحمل الشركة تكاليف الدراسة والنشر الدولي للأبحاث.

كما تطرق البروتوكول الى عمل مشروع مشترك بين الجامعة والشركة لزراعة 100 فدان بالوادي الجديد بنبات الجوجوبا كنموذج بحثي إرشادي، كما اتفق الطرفان على تقديم مشروع الجوجوبا كأحد أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر المناخ الدولي الذي سوف يعقد بمصر 2022.

ويعتبر الجوجوبا من النباتات الواعدة في مصر والتي تواجه التغيرات المناخية كما انها تساعد على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالج بالإضافة الى مقاومتها للملوحة والجفاف، وقد تم تشكيل فريق عمل من كليات الجامعة المختلفة للبدء في تنفيذ البروتوكول.