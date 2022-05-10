شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن فى ندوة إعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت الدكتورة حنان جنيد وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حديثها بندوة الدراما وبناء الوعى التى تنظمها كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بمطالبة المشاركين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

وقالت الدكتورة حنان جنيد وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن موضوع الندوة يأتى من منطلق أن الدراما هى إحدى أدوات القوى الناعمة المصرية فى تجسيد للحياة الإنسانية، وكلما نجح القائمون على صناعة الدراما فى احتلال أدواتها فى القصة والأداء كانت رسالة قوية لبناء الوعى وتشكيل المعرفة والوحدات، وهو ما تسعى إلى تحقيقه الدراما من فوائد سواء كانت تعليمية أو ترفيهية أو اجتماعية أو توعوية، والتى تعد من أسمى المراتب بقضايا بناء الفكر وتشكيل الوعى وبصفة خاصة حال تناولها لقضايا التغيير والتطوير وارتباطها بقضايا العمل الوطنى رصدا وتحليلها مرتبك بحقائق تاريخية ثابتة من الحتمى أن نتناولها.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد خلال كلمة لها بندوة الدراما وبناء الوعى الوطنى المنعقدة الآن بقاعة المؤتمرات بالكلية أن تناول الدراما يجب أن يكون وفق رؤية صادقة لكاتب ومخرج أمين وعناصر العمل الفنى الدرامى، وهو ما يمكن أن نلاحظه فى بعض المسلسلات الدرامية التى عرضت مؤخرا ومنها مسلسل الاختيار 3 ومن قبله الموسم الأول والثانى والذى حظى بأعلى نسبة مشاهدة ومتابعة من مختلف الأجيال فى المجتمع المصرى والعربى.