شكرا لقرائتكم خبر عن أمين البحوث الإسلامية: نعمل على تحصين العقول من عبث تيارات التطرف الفكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بالدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد رئيس جامعة دمنهور؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين المجمع والجامعة، بحضور الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ والشيخ ياسر الفقى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بالمجمع.

من جانبه رحب رئيس الجامعة بالأمين العام والوفد المرافق له، مؤكدا أهمية الدور العلمى والتوعوى الذى يقوم به الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى حاجة المجتمع خاصة طلاب الجامعات إلى نشر المعرفة الوسطية والاعتدال الذى يتميز بهما المنهج الأزهرى.

وقال الأمين العام خلال اللقاء إن المجمع أحد أهم المؤسسات العلمية بالأزهر الشريف؛ حيث يحرص على التعاون الفعال مع جميع مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ الكثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة وفق استراتيجية الأزهر الشريف التى تسعى للحفاظ على وعى المجتمع، وتوعيته بالتحديات الحالية، وتحصينه من محاولات العبث بعقول الناس من جانب تيارات التطرف الفكرى.

أضاف عيّاد أن المبادرات التى ينفذها المجمع مع مختلف المؤسسات التعليمية والإدارية فى مختلف محافظات الجمهورية، تستهدف تيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع، لمواجهة الأفكار الهدامة بأسلوب عقلى ومنهج علمى يبين للناس حقيقة المفاهيم المغلوطة التى تحاول جماعات العنف والإرهاب نشرها فيما بينهم.

وأوضح الأمين العام أن المجمع على استعداد لعقد برتوكول تعاون شامل يستهدف عقد أسبوع ثقافى لطلاب الجامعة، يتضمن عقد سلسلة من الندوات والفعاليات الثقافية، إضافة إلى توفير لجنة فتوى من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف للتواصل الفعال مع طلاب وطالبات الجامعة، والاستماع إليهم والرد على اسئلتهم واستفساراتهم المختلفة؛ لأجل منع استقطابهم من قبل الجماعات التى تتاجر بالدين.