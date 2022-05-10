شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالأعلى للإعلام يطالب بترجمة مسلسل الاختيار وإتاحته بالسفارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منى الحديدى الاستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام بجامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدراما الوطنية ممكن أن تكون من خلال السينما أو من خلال الإذاعة أو تكون دراما روائية مؤلفة، وإن كانت تعتمد على بعض الأحداث وقد تكون فى لقاء تسجيلى .

واضافت الدكتورة منى الحديدى خلال كلمه لها بندوة كلية الإعلام المنعقدة الآن بمقر الكلية تحت عنوان الدراما وبناء الوعى الوطنى، أن الدراما الوطنية عندما تجميع بين الجانب التأليفى والوثائقى تساعد فى جذب المشاهد وهذه المهارة التى حققها فريق العمل، ونتمنى أن يكون هناك اجزاء قادمة على نفس المستوى، موضحة أن الدراما الوطنية ذات أهمية متعددة للمشاهد وخاصة من الأجيال الشابة ومهمة لمؤسسات الدولة والنظام، لانه من خلالها يواجه الشائعات ويقدم الرموز الوطنية الحقيقية وليس المزيفة لأن فى وقت من الأوقات المجموعة الإرهابية قدمت بعض الشخصيات على كونها رموز وطنية .

وتابعت: الدراما الوطنية التى تجمع بين التسجيل والتأليف مهم فى تصدير صورة مصر الخارجية ولابد وان يترجم هذا العمل واتاحته فى المراكز الثقافية فى الخارج ويتم عرضه فى المناسبات الوطنية بالسفارات بالخارج والمراكز الثقافية .

ووجهت الدكتورة منى الحديدى التحية للأجهزة السيادية التى سمحت بتسجيل وأخرجت الوثائق والقائمين على الإنتاج أو الجهات التى سمحت ووفرت هذا الإمكانيات، مؤكدة أن الدراما الوطنية المصرية موجودة منذ زمن بعيد من خلال كثير من الأفلام التى رصدت كفاح المصريين فى العدوان الثلاثى من خلال افلام وثائقية أو وروائية ومشروعات قومية هامة مثل بناء السد العالي.

واستطردت الدكتورة منى الحديدى، أن اكثر شئ أثر فى فى مسلسل الاختيار لم يركز فقط على الجوانب الرسمية مثل المعارك وانما دخل فى الجوانب الشخصية للقادة لأنها تغرس قيم لدى الشباب .