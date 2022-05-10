شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد توسعة شارع أساس الهجانة من مترو عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال توسعة شارع اساس الهجانة فى المسافة من محطة مترو عين شمس حتى مترو الحلمية، موضحا أن عدد العقارات المطلوب إزالتها لتوسعة الشارع 57 عقار وتم الانتهاء من إزالة 10 عقارات، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

ويتم تعويض السكان بمسار التوسعة وفقا لقيمة المتر العقارى بالمنطقة، بالتنسيق مع مثمن عقارى معتمد، حيث بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى تنفيذ إزالة التعارضات بشارع أساس الهجانة بعين شمس الموازى للمترو.

وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور جيهان السادات، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.