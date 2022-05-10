شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد وعلوم سياسية والبنك الدولى يناقشان الطاقات المصرية للحد من الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من خلال مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى بالقاهرة ندوة لمناقشة تقرير "إطلاق الطاقات الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد الكلية، وذلك غدا الأربعاء 12 ظهرًا بمقر الكلية مع إتاحتها للحضور افتراضيًا.

تعقد الجلسة برئاسة الدكتور محمود السعيد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المركز، ويتحدث فيها ألفارو جونزاليز كبير الخبراء الاقتصاديين ونيتشا سيينها خبير اقتصادى أول، ويعقب على الجلسة الدكتورة رشا رمضان أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بالكلية، ويدير الجلسة الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بالكلية ومدير المركز.

من جانبه أكد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الكلية أهمية الندوة النقاشية المشتركة بين الكلية ومجموعة البنك الدولى فى ظل ما تسعى مصر لتحقيقه من نقلة نوعية شاملة فى مجالات التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات التعليمية والبحثية فى مناقشة الأوضاع ووضع التصورات والرؤى والأفكار التى من شأنها تعزيز وتطوير الأدوات لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح عميد الكلية أن تقرير الطاقات الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل سيكون بمثابة رؤية واقعية واستشرافية لما أنجزته مصر في هذا الملف وما تسعى إلى تحقيقه وفق رؤية مصر 2030 مستندين في ذلك إلى مجموعة من الخبرات والأفكار التي يمكن أن تساعد صناع ومتخذي القرار من ضمان تحقيق أفضل النتائج المتوقعة مع مراعاة الوقت والاحتياجات التي يتطلع إليها المواطنين خصوصًا في مجالات مكافحة الفقر ودعم تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال وغيرها من الأفكار التي تصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة.