شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدورات التدريبية الصيفية لمركز الحساب العلمى بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الحساب العلمي- قسم التدريب بجامعة حلوان دورات تدريبية لطلاب الجامعة وأبناء العاملين بإجازة الصيف للعام الدراسي 2022، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور سيد عبد الجابر مدير المركز، والدكتورة نجلاء سعيد أمين المركز، وأسامة عبد الرازق رئيس قسم التدريب، وذلك في إطار الارتقاء بالأجيال في ظل التطور المتلاحق لتكنولوجيا المعلومات.

وتعقد الدورات بمعامل الجامعى ، ويتم تدريب الطلاب كلاً على جهاز منفصل من قبل أساتذة متخصصين، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة ، ويتم حجز الدورات بمقر قسم التدريب بالمركز.

وقد أعلن المركز أن الدورات كالآتي:-

Windows 10 & Office 2016/ Word- Excel - p.p -Access

MS -Word 2016

-MS- Excel 2016

MS- Powerpoint 2016

MS - Access 2016

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