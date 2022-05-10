شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: استخرجنا مليون بطاقة رقم قومى للسيدات خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لافته إلى أن البروتوكول يهدف إلى وضع آليات للتعاون بين المجلس والمؤسسة فى الأنشطة والحملات التوعوية التى ينفذها المجلس بمختلف المحافظات.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة خلال كلمتها أثناء توقيع البروتوكول ، أن فرق عمل مؤسسة حياة كريمة فريق واعد من الشباب والأغلبية العظمى من الفتيات وسيتم العمل على تحقيق الكثير على أرض الواقع.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع تنموى مصاغ بحرفية كبيرة ولاقى إشادة دولية وتناغم واضح فى العمل على المستوى القومى

وقالت إن حياة كريمة بمثابة مشروع قومى لبناء الإنسان ويخدم الملايين ويعمل على تحسين الحياة لأهالينا فى القرى ، لافته إلى أنه بالتعاون مع المؤسسة سيتم العمل على استكمال ما بدأه المجلس فى إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات، مشيرة إلى أن المجلس نجح فى استخراج مليون بطاقة رقم قومى للسيدات خلال خلال 6 سنوات وهو ما يعد بمثابة حياة جديدة لهن.

وأشارت إلى أن مشروع حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة يعملان بالتوازى فى القرى من خلال العمل على الاستثمار فى الأسرة المصرية ورفع الوعى والنزول على أرض الواقع بكل المحافظات مع مشروعات حياة كريمة .