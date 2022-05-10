شكرا لقرائتكم خبر عن "الاجتهاد ضرورة العصر".. موضوع مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المجلس الأعلى للشئون الإسلامي، موضوع مؤتمره المقرر عقده سبتمبر المقبل، تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر.. صوره .. ضوابطه.. رجاله .. الحاجة إليه".

وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه قد تم تحديد واختيار هذا الموضوع نظرا لما يمثله فتح باب الاجتهاد واسعا في العصر الحاضر من ضرورة ملحة من جهة وبيان أن لهذا الاجتهاد أصوله وضوابطه ورجاله المتخصصين من جهة أخرى ، مع ما تفرضه ضرورة العصر من الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي أو المؤسسي ، وبيان مفهوم الإجماع السكوتي في العصر الحاضر ، و بناء وتكوين وإعداد وتأهيل العلماء المؤهلين للاجتهاد ، و النظر بعين الاعتبار البالغ لمعطيات العلم التطبيقي عند الاجتهاد أو الإفتاء أو إطلاق الأحكام المتعلقة به ، وكذلك المعطيات الطبية والبيطرية والاقتصادية و القوانين الدولية وعلاقتها بالإفتاء الشرعي ، ومستجدات القضايا الحياتية كالتعامل بالعملات الافتراضية ونظرات المؤسسات الوطنية الاقتصادية والأمنية لها ، وموضوع تدويخ الحيوان قبل ذبحه ورأي العلماء البيطريين في ذلك ، والمسئولية الفردية والجماعية تجاه قضية المناخ وموقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية .

ويتناول المحاور التالية :

المحور الأول : الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر .

المحور الثاني : صور الاجتهاد وضوابطه .

المحور الثالث : المجتهدون وإعدادهم .

المحور الرابع : نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها ، مثل :

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه .

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية .

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي .