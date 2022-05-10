شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى توقع بروتوكول تعاون مع حياة كريمة لتنفيذ حملات توعية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، منذ قليل ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس ومؤسسة حياة كريمة، وذلك بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة نصر.

ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات للتعاون بين المجلس والمؤسسة فى الأنشطة والحملات التوعوية التى ينفذها المجلس بمختلف المحافظات.

وتواصل قوافل "وصل الخير" من مؤسسة "حياة كريمة" جهودها بمشاركة أكثر من 9 آلاف شاب متطوع بالمؤسسة، حيث تم توزيع مليون و200 ألف صندوق حماية اجتماعية حتي الآن، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى لتقديم مزيد من الدعم لكافة الفئات الأولي بالرعاية، قررت المؤسسة استكمال تنفيذ المبادرة لشهر ديسمبر القادم، حيث كان من المقرر ان تنتهي المبادرة بانتهاء شهر رمضان المبارك.

وتستمر فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" جهودها بالإضافة إلي مشاركة الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات، وذلك لاستكمال تنفيذ مبادرة "وصل الخير" والتي تأتي إيمانًا من مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقراً، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي; والتي تشارك المؤسسة بشكل فاعل فيه من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.