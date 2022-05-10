شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وتطوير محاور مرورية بالدقى والجيزة للتيسير على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الأهتمام الذي توليه الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أنه جارى رصف وتطوير العديد من المحاور المرورية بنطاق المحافظة، لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية .

تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعة أعمال تطوير شارع شارل دي جول بدءا من منطقة مجلس الدولة وحتي فندق سميراميس، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وفقا للجدول الزمني المحدد لها وذلك ضمن خطة المحافظة بتطوير محاور الحركة المرورية .

وقد وجه راشد مديرية الطرق باستكمال أعمال الرصف للطريق وتوحيد أرصفة المشاه و الأنترلوك علي الجانبين ورفع كفاءة الأسوار لكي تتكامل أعمال التطوير بالشارع مع التنسيق مع شركات المرافق لتغطية اي كابلات وسرعة إنهاء اي اعمال متبقية .

وشدد علي الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال طبقآ للمعايير والمواصفات القياسية مؤكداً علي المتابعة الدورية للأعمال الجارية وتكرار زيارة مواقع العمل خلال اسبوع لمعاينة نسب التقدم والوقوف علي تلافي كافة الملاحظات ورفع مخلفات العمل الموجودة بالشارع .

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة ورئيس حي الدقي بتطهير جميع بالوعات المطر بالشارع مع التنبيه علي عمال النظافة بمراعاة عدم تجميع مخلفات القمامة أعلي أغطية البالوعات مشدداً على ضرورة إغلاق أبواب أعمدة الانارة بإحكام لتحقيق عوامل السلامة والأمان .

وخلال الجوله قرر محافظ الجيزة مجازاة مسئولي غرفة التحكم والرصد الميداني بكاميرات المراقبة بشارع شارل دي جول لتقاعسهم عن العمل المكلفين به.

وشملت جولة محافظ الجيزة أعمال تطوير وتوسعة محور المنصورية بدءآ من منطقة كفر غطاطي باتجاه أبو رواش نطاق مركز كرداسة وذلك استكمالا لمنظومة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والذي يعد أحد المحاور الحيوية الهامة والرابطه بين عددآ من قطاعات المحافظة موجها بسرعة إزالة كافة التعديات الموجودة علي الطريق ورفع مخلفات الرتش .

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بسرعة البدء في أعمال تطوير مدخل كفر غطاطي لربطه بطريق المنصورية لإستغلاله كمحور مروري مع إعداد الدراسات الهندسية اللازمة لإجراء بعض التعديلات المرورية بالتنسيق مع مكتب أستشاري الطرق والجهات المعنية بما يضمن تيسير الحركة المرورية بالمنطقة بالتزامن مع أعمال تنفيذ محطة مترو المتحف الكبير .

كما وجه المحافظ بضرورة أستغلال أسفل الطريق الدائري في أنشاء موقف حضاري لخدمة سكان المنطقة .

وأشار محافظ الجيزة أن أعمال التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل ستساهم في تحقيق الرؤية الجمالية للمنطقة والتي تعد نقلة حضارية غير مسبوقة .

يذكر أن محافظة الجيزة تنفذ أعمال رصف وتطوير لطرق النيل السياحي والبحر الأعظم والتحرير و مراد وعثمان محرم والطريق التبادلي والمنصورية واللبيني .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام و تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمود فوزي والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الدقي وجنوب الجيزة والهرم ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس.