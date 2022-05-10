شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. القومية للأنفاق: تشغيل مترو العتبة - الكيت كات للجمهور منتصف يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط إنهاء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت بطول 4 كم و4 محطات نفقية وتشغيله للجمهور منتصف يوليو المقبل، حيث تضم محطات ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى بالزمالك والكيت كات.

والمشروع يشمل 4 محطات من العتبة حتى الكيت كات تمثل الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو فيما تتضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث جزء ثان ممتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج بطول 6.6 كم ومخطط إنهاء تنفيذه نهاية 2022 بعد التأخيرات التي شهدها المشروع، وجزء ثالث ينطلق من الكيتكات حتى جامعة القاهرة ومخطط إنهاء تنفيذه فى إبريل 2023، حيث تربط هذه المرحلة مع الخط الأول للمترو فى محطة ماسبيرو ومع الخط الثانى فى محطة جامعة القاهرة ومع الخط الرابع فى محطة روض الفرج.

والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ إجمالى طولها 17.7 كم، وتشمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

السجن 15 عاما لـ3 متهمين و5سنوات لـ2 بقضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكترونى

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران وأمانة سر المحمدى الباجورى، بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بـالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

كانت المحكمة قد استمعت لأقوال الطبيبة الشرعية والعميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بناء على طلب دفاع المتهمين الـ 5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكتروني.

ووجه دفاع المتهم الرئيس فى القضية بعض الأسئلة للطبيبة الشرعية واجابت عليها وفقاً لما ورد بالتقرير ، كما وجه دفاع المتهم أسئلة لضباط المباحث مجريا الضبط والتحريات وايدا ما جاء فى اقوالهما فى تحقيقات النيابة العامة.

كما استمعت المحكمة إلى الباحث الاجتماعى لسماع أقواله فيما ورد بالبحث الاجتماعى الذى أجراه فى القضية.

الأرصاد: طقس مستقر حتى الخميس والأجواء تسمح بارتداء الملابس الصيفية

كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المراكز الاعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تصل 3 درجات، لافته إلى أن هذا الانخفاض يستمر حتى الخميس المقبل لتتراوح العظمى بالقاهرة بين 29 و30 درجة.

وأضافت عضو المراكز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الأجواء تكون من ربيعية إلى مائلة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدلة على السواحل الشمالية وتظل شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن الأجواء تسمح بارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار وفترات الليل فى الوقت الذى ارتفعت فيه درجات الحرارة الصغرى عن الأسبوع الماضى لتتراوح بين 18 لـ 20 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

المدارس تمنح طلاب الثانوى المتخلفين عن امتحان المواد غير المضافة فرصة أخيرة

أتاحت بعض المدارس لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام لمن تخلفوا عن أداء امتحان نهاية العام فى المواد غير المضافة للمجموع فرصة أن يؤدوا الامتحان فى المواد خارج المجموع خلال 48 ساعة قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية، حيث منحت طلاب الصف الأول الثانوى العام فرصة اليوم الثلاثاء لأداء الامتحان في المواد غير المضافة لأن امتحانات المواد المضافة ستبدأ غدا، أما طلاب الصف الثانى الثانوى تم منحهم فرصة أداء الامتحان في المواد غير المضافة غدا الأربعاء لكون اختبارات المواد الأساسية ستبدأ يوم الخميس 12 مايو الجارى.

الجدير بالذكر أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع انطلقت السبت 7 مايو الجارى.

وبحسب جدول الامتحان يؤدى الطلاب غدا الأربعاء امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 14 مايو الكيمياء والجغرافيا والاثنين 16 مايو اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والأربعاء 18 مايو اللغة الأجنبية الأولى والسبت 21 مايو الفيزياء والفلسفة و23 مايو الرياضيات والاربعاء 25 مايو الأحياء.

وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وزير المالية: الانتهاء من ميكنة مرتبات العاملين بالدولة نهاية 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية 2022 عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإدارى، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التى كان قد تم البدء فى تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم في تعزيز التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ويُساعد في حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أن هذه المنظومة الجديدة توفر ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، على نحو يُسهم فى تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل، لافتًا إلى أننا نستهدف التكامل الإلكترونى لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة «Payroll» مع منظومتى إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكترونى «GPS»، ترسيخًا للحوكمة، وتحقيقًا للشفافية.

قال محمد عبد الفتاح، مساعد الوزير لشئون الموازنة، إنه تم تطبيق منظومة «Payroll» فى 238 جهة إدارية بكفاءة وفعالية، منها: 64 جهة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، و205 جهات من الإدارة المحلية، و14 جهة أخرى، موضحًا أنه تم عقد ورش عمل عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بالتنسيق مع بعض الوزارات لشرح المنظومة الجديدة، وإبراز مدى أهميتها.

أضاف، أن وزارة المالية أعدت بالتعاون مع شركة «إي. فاينانس» دليلًا استرشاديًا للمتدربين على منظومة «Payroll»، حيث تم تدريب نحو ألف و189 موظفًا من العاملين المختصين بإدخال البيانات وموظفى الاستحقاقات بالجهات الإدارية، و263 ممثلًا عن وزارة المالية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أننا مستمرون في تقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات وتذليل أى عقبات تتكشف على أرض الواقع أثناء التنفيذ الفعلى.

التعليم: عقد الامتحانات البديلة للصفين الأول والثانى الثانوى 30 مايو

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان بديل للصفين الأول والثانى الثانوى العام 30 مايو المقبل ولمدة 3 أيام، من 30 مايو حتى 1 يونيو المقبل، حيث اعتمدت الوزارة جدولا بديلا للاختبارات، بهدف إتاحة الامتحانات للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحان الترم الثانى" الاصلى" بنجاح بسبب عذر مرضي أو تقني أو شخصي مقبول.

وقالت الوزارة إن الامتحانات البديلة تعقد ورقياً وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد، ويجب مراعاة احتساب 15 دقيقة راحة للطلاب ما بين الاختبارات لأنه وفق جدول الامتحانات سيؤدى الطالب أكثر من مادة يوميا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما أنه على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا يحدث تعثر في الدخول على التابلت بامتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى للعام في المدارس المجهزة، في ضوء كل الامتحانات التجريبية إلا في حالة انقطاع الكهرباء أو تهكير التابلت والامتحان البديل وفق الجدول المعلن وليس في نفس اليوم.

وأضافت التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات البديلة ليست لعطل التابلت أو المنصة ولكن لظروف خارجة عن الإرادة مثل مرض الطالب أو غيابه بعذر أو انقطاع الكهرباء وليس لأسباب فنية أو تقنية، بشكل كبير لأن منصة الامتحان ستعمل بدون مشكلات فنية أو تقنية.



