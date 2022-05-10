شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس مستقر حتى الخميس والأجواء تسمح بارتداء الملابس الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المراكز الاعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تصل 3 درجات، لافته إلى أن هذا الانخفاض يستمر حتى الخميس المقبل لتتراوح العظمى بالقاهرة بين 29 و30 درجة.

وأضافت عضو المراكز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الأجواء تكون من ربيعية إلى مائلة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدلة على السواحل الشمالية وتظل شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن الأجواء تسمح بارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار وفترات الليل فى الوقت الذى ارتفعت فيه درجات الحرارة الصغرى عن الأسبوع الماضى لتتراوح بين 18 لـ 20 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.