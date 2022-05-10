شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: 56% من المصريين يملكون حسابات معاملات مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، إنفوجراف جديد عن "تطور الشمول المالي في مصر".

وأشار الإنفوجراف، إلى أن 56% من المصريين، أي قرابة 37 مليون شخص -16 سنة فأكثر، يملكون حسابات للمعاملات المالية، سواء كانت حسابات بنكية، أو محافظ إلكترونية، أو بطاقات دفع مُسبقة بنهاية 2021. و16 مليون امرأة في مصر تملك حساب معاملات مالية بمعدل نمو 171%، بنهاية 2021.

كما أشار الإنفوجراف، إلى وصول أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 26 مليون بطاقة، بمعدل 40 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، كما وصلت أعداد محافظ الهاتف المحمول في مصر إلى 25.2 مليون محفظة للهاتف المحمول، بمعدل 39 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.

فيما وصل عدد نقاط الإتاحة المالية إلى 1.073 نقطة لكل 100 ألف مواطن، سواء كانت فروعا لمؤسسات مالية، أو ماكينات صراف آلي، أو نقاط بيع إلكترونية، أو مقدمي خدمات الدفع) وذلك بنهاية 2021.