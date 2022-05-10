شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 44 درجة ببعض المناطق.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد كما يلى:-

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 10 مايو:-

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 11 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة .

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 12 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 14 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 15 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 26 درجة