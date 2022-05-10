شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: تشغيل مترو العتبة - الكيت كات للجمهور منتصف يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط إنهاء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت بطول 4 كم و4 محطات نفقية وتشغيله للجمهور منتصف يوليو المقبل، حيث تضم محطات ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى بالزمالك والكيت كات.

والمشروع يشمل 4 محطات من العتبة حتى الكيت كات تمثل الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو فيما تتضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث جزء ثان ممتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج بطول 6.6 كم ومخطط إنهاء تنفيذه نهاية 2022 بعد التأخيرات التي شهدها المشروع، وجزء ثالث ينطلق من الكيتكات حتى جامعة القاهرة ومخطط إنهاء تنفيذه فى إبريل 2023، حيث تربط هذه المرحلة مع الخط الأول للمترو فى محطة ماسبيرو ومع الخط الثانى فى محطة جامعة القاهرة ومع الخط الرابع فى محطة روض الفرج.

والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ إجمالى طولها 17.7 كم، وتشمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.