شكرا لقرائتكم خبر عن 140 مليار جنيه بالمرحلة الأولى.. إنجازات حياة كريمة فى 25 مركزا ومدينة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل محافظات مصر، العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.













1- مجمع الخدمات: تنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات المختلفة

تفتح الباب أمام الاستفادة من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة فى سهولة ويسر





يضم كل مجمع:مقرا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى

مكتب التموين والشهر العقارى

السجل المدنى ومكتب بريد

وحدة تضامن اجتماعى

ومركز تكنولوجى مصغر يعمل كمكتب لهذه الجهات

- جارى التنفيذ لـ 115 مجمع خدمات

- تم تنفيذ 61 مجمعا خدميا





2 - أعمال الكهرباء والإنارة العامة:- حتى تكتمل خطة تطوير مصر من الظلام إلى النور

اهتمت الدولة بالعديد من مشروعات الإنارة والكهرباء فى مختلف المحافظات





- التكلفة التقديرية 24.235 مليار جنيه جارى تنفيذ الأعمال المدنية لـ:

(مبانى الموزعات - قواعد أكشاك - محولات - أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض)

جارى أعمال صيانة ورفع كفاءة أكشاك المحولات وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض





جارى استكمال توريد المهمات لـ:(اكشاك المحولات – محولات – كابلات الجهد المتوسط والمنخفض – موصلات الجهد المتوسط والمنخفض – أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة)





3 - مشروعات كبارى الرى

عبارة عن مشروعات إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعة للكبارى الحالية

بالإضافة إلى إنشاء كبارى جديدة على المجرى المائى بالقرى والمدن وتشمل:

- كبارى سيارات "لا يقل العرض عن 8م + 2 ممر مشاه على الأجناب بعرض 1م"

- كبارى مشاه " لا يقل العرض عن 2,5م"

- جارى العمل فى 315 كوبرى تم تنفيذ 76 كوبرى





4 - المنشآت الصحية والإسعاف:إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ونقاط الإسعاف وتجهيزها وتشغيلها بالكوادر الطبية المناسبة بغرض الارتقاء بالمنظومة الطبية بالقرى.





المطلوب: 495 وحدة صحية ومركزا طبيا

4 مستشفيات مركزية بمراكز (مغاغة وأبو قرقاص محافظة المنيا – مطوبس محافظة كفر الشيخ – شبين القناطر محافظة القليوبية)

186 نقطة إسعاف

- جارى العمل فى:235 مشروع (86 وحدة صحية رفع كفاءة خفيف - 142 وحدة صحية إنشاء جديد- 7 وحدات صحية تطوير شامل)

تنفيذ 39 مشروع رفع كفاءة خفيف

-جارى العمل بـ 120 نقطة إسعاف منهم (85 نقطة إسعاف إنشاء جديد - 35 نقطة إسعاف تطوير)

تم تنفيذ 14 نقاط إسعاف





5 - الشباب والرياضة

إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والملاعب بغرض الارتقاء بالمستوى الصحى والاجتماعى للشباب عن طريق الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المختلفة.

إنشاء مركز شباب يشمل: 2 ملعب رياضى (15 م × 30 م)

منطقة لعب أطفال - كافتيريا مفتوحة - مبنى الأنشطة الرياضية (160م2) دور أرضى + دور أول.





- المطلوب 530 مشروع مركز شباب منهم:117 إنشاء جديد – 97 إحلال وتجديد – 316 تطوير ورفع كفاءة

- جارى العمل فى عدد 461 مشروع مركز شباب منهم:

95 إنشاء

85 إحلال وتجديد

281 تطوير ورفع كفاءة

- تنفيذ أعمال 18 مركز شباب

-جارى التجهيز لتنفيذ 51 مركز شباب





6 - الخدمات الزراعية لـ 178 وحدة محلية

إنشاء مجمعات خدمات زراعية على مستوى الوحدات المحلية بالمراكز طبقاً لحاجة الوحدات المحلية

تتضمن (وحدة بيطرية -جمعية زراعية –مركز تجميع ألبان (10 طن) –مركز ارشاد)

تستهدف توفير الخدمات الزراعية التى يحتاجها المزارعين بالقرى.





جارى العمل فى 160 مجمعا زراعياتم تنفيذ 13 مجمعا زراعيا

جارى التجهيز لتنفيذ 2 مجمع زراعى بمركز شبين القناطر

جارى توفير الأراضى المطلوبة لـ3 مجمعات أخرى





7 - الطرق:تنفيذ أعمال رصف الطرق داخل القرى وبين القرى وبعضها وكذلك الطرق التى تربط القرى بالمراكز بغرض تسهيل الحركة المرورية وخدمة المواطنين بالقرى.





حصر مشروعات الطرق بإجمالى 1385 طريق بأطوال 5580 كم منها4171 كم رصف

1409 كم تثبيت طرق

إجمالى تكلفة تقديرية 9.1 مليار جنيه





8 - سكن كريم:إنشاء وإحلال وتجديد المنازل للأسر الأكثر احتياجاً "سكن كريم" بالقرى مع إمدادهم بشبكات المرافق

بدء التنفيذ بـ 160 عمارة سكنية

جارى العمل بـ:

216 منزل بقرية الزرابى مركز أبو تيج محافظة أسيوط ، وقرية غرب أسوان مركز أسوان محافظة أسوان





9 - مشروعات مياه الشرب والصرف الصحىجارى تنفيذ 35 محطة مياه شرب جديدة

تنفيذ 5 محطات بمحافظة الأقصر

جارى تنفيذ 818 مشروع مد وتدعيم لشبكات مياه الشرب

تنفيذ 287 مشروع حتى تاريخه





مشروعات الصرف الصحى المتكامل..عدد القرى المطلوب تنفيذها 974 قرية

عدد القرى التم تم نهوها 268 قرية

جارى التنفيذ فى عدد 706 قرى