شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أكثر من 1.5 مليون معتمر هذا العام بينهم 100 ألف مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة وزارة الحج والعمرة لشئون الزيارة بالمدينة المنورة، أن عدد المعتمرين والزائرين الذين قدموا للمدينة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بداية موسم العمرة هذا العام بلغ مليونا و542 ألفا و960 معتمرا، من بينهم 95 ألفا و907 معتمرين من الجنسية المصرية.